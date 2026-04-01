Italia fuori dai Mondiali Gattuso commosso | Chiedo scusa non ce l’ho fatta

L’Italia ha concluso la qualificazione ai Mondiali con un’eliminazione ai rigori contro la Bosnia. Gennaro Gattuso, allenatore della nazionale, si è commosso e ha chiesto scusa per l’esclusione, che rappresenta il terzo fallimento consecutivo in questa fase di qualificazione. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti senza parole, e il tecnico ha espresso il suo dispiacere davanti alle telecamere.

Gennaro Gattuso piange l’eliminazione dell’Italia ai rigori contro la Bosnia e chiede scusa al movimento calcistico italiano per il terzo Mondiale consecutivo mancato. Gattuso dopo Bosnia-Italia: la confessione del commissario tecnico. Il commissario tecnico della nazionale italiana non trattiene le lacrime al termine della sfida decisiva per le qualificazioni mondiali. L’Italia cede ai rigori dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, e Gattuso affronta i microfoni di RAI Sport con il volto segnato dalla delusione. La sconfitta rappresenta un fallimento storico: per la terza volta consecutiva gli azzurri non raggiungeranno il Mondiale. Le parole del tecnico riflettono lo stato di prostrazione del movimento calcistico italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Italia fuori dai Mondiali, Gattuso commosso: “Chiedo scusa, non ce l’ho fatta” Articoli correlati Gattuso in lacrime: "Chiedo scusa all'Italia, non ce l'ho fatta. Mazzata difficile da digerire"Rino Gattuso dopo l'infausto ko arriva ai microfoni della Rai con gli occhi lucidi, dopo aver abbracciato tutta la squadra: "I ragazzi non meritavano... Gennaro Gattuso: “Chiedo scusa, non ce l’ho fatta. Mazzata difficile da digerire”L’Italia non disputerà i Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri hanno perso ai calci di rigore contro la Bosnia Erzegovina e guarderanno la rassegna... Aggiornamenti e notizie su Italia fuori Temi più discussi: Italia fuori dai Mondiali: azzurri sconfitti dalla Bosnia, niente qualificazione per la terza volta di fila · Calcio; Disfatta Italia, fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva; Italia ancora fuori dai Mondiali, il fallimento totale da Gravina a Gattuso: chi paga?; Italia fuori dai mondiali per la terza volta, passa la Bosnia ai rigori. Disfatta Italia, fuori dai Mondiali per la terza volta consecutivaL'Italia è fuori dai Mondiali per la terza volta di fila. Alla Coppa del Mondo va la Bosnia Erzegovina che ha sconfitto gli azzurri ai calci di rigore. La partita era finita 1-1 dopo i tempi supplemen ... ansa.it Italia fuori dai Mondiali: Bosnia ai rigori. Bastoni rosso, Esposito sbaglia, fallimento Ital-InterA fondo il movimento calcistico italiano, il punto più basso della storia: una tragedia sportiva nata e costruita fuori dal campo ... tuttosport.com Bastoni scellerato, Barella fuori tempo: le pagelle di Bosnia-Italia, la partita che ci ha escluso dai Mondiali (ancora una volta) - facebook.com facebook L’Italia fuori dal terzo Mondiale consecutivo e non è un pesce d’aprile #BosniaItalia #Mondiali2026 #Azzurri #1aprile x.com