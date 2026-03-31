Il commissario tecnico della nazionale si è presentato visibilmente commosso dopo la partita, chiedendo scusa all’Italia e dichiarando di non essere riuscito a superare la delusione. Ha aggiunto che si tratta del calcio e ha espresso orgoglio per i giocatori, dichiarando che il futuro non rappresenta un aspetto rilevante in quel momento. La sua voce si è rotta più volte mentre parlava.

Rino Gattuso arriva ai microfoni della Rai con gli occhi lucidi: "I ragazzi non meritavano questa bastosta per la prestazione, l'impegno, l'amore. Abbiamo avuto tre palle gol, dispiace, questo è il calcio, io sono orgoglioso dei miei ragazzi, fa male perché questo Mondiale da giocare serviva per noi, per le famiglie, per tutta l'Italia e per il nostro movimento. È per tutti una mazzata difficile da digerire". Un po' di decisioni arbitrali hanno fatto discutere. "Non voglio parlare dell'arbitro - dice il ct -, ma il calcio è questo, a volte ho gioito a volte ho preso mazzate, ma la squadra ha sorpreso anche me per quello che ha messo in campo e ha fatto vedere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gattuso in lacrime: "Chiedo scusa all'Italia, non ce l'ho fatta. Mazzata difficile da digerire"

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