L’Italia non parteciperà ai Mondiali del 2026 dopo aver perso ai rigori contro la Bosnia Erzegovina in una partita valida per le qualificazioni. L’allenatore ha ammesso la difficoltà dell’eliminazione, chiedendo scusa ai tifosi. La squadra azzurra rimane quindi esclusa dalla fase finale della competizione, che si svolgerà negli Stati Uniti, Canada e Messico.

L’ Italia non disputerà i Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri hanno perso ai calci di rigore contro la Bosnia Erzegovina e guarderanno la rassegna iridata da casa. Palpabile la delusione nella voce del CT dell’Italia, Gennaro Gattuso, con le lacrime agli occhi ai microfoni di Rai 1 HD. Le prime parole a caldo: “ Oggi i ragazzi non meritavano una batosta così. Siamo rimasti in 10, abbiamo avuto 3 palle gol e loro ci facevano il solletico. Dispiace, questo è calcio e sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male, perché serviva per noi, per tutta l’Italia e per il nostro movimento. Mazzata difficile da digerire “. La delusione del tecnico azzurro: “ Non voglio parlare di niente, ma oggi è ingiusto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gennaro Gattuso: “Chiedo scusa, non ce l’ho fatta. Mazzata difficile da digerire”

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