L'Italia non si qualifica ai Mondiali 2026, perdendo l'ultima partita di qualificazione contro la Bosnia-Erzegovina. La squadra italiana ha subito una sconfitta che ha compromesso definitivamente la qualificazione alla fase finale del torneo. L'allenatore ha commentato la sconfitta come una batosta che non si aspettava, sottolineando la delusione per il risultato. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore degli avversari.

Zenica (Bosnia-Erzegovina), 1 aprile 2026 - Non c'è due senza tre, purtroppo: per l' Italia la striscia senza Mondiali si allunga a quello di quest'estate di Stati Uniti, Canada e Messico dopo quelli precedenti di Russia 2018 e Qatar 2022 in seguito alla sconfitta patita ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina, prima sotto per mano di Kean e poi brava a rimontare con il neo entrato Tabakovic, sfruttando la lunga superiorità numerica figlia del rosso diretto comminato da Turpin a Bastoni per fallo da ultimo uomo. La sconfitta di un movimento, di una nazione e anche di Gennaro Gattuso, che subito dopo la debacle di Zenica, figlia anche dei rigori sbagliati da Esposito e Cristante (a fronte dell'en-plein dei padroni di casa), ci ha messo la faccia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italia ancora fuori dai Mondiali. Gattuso: "Una batosta che non meritavamo"

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