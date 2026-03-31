Gennaro Gattuso ha commentato la sconfitta dell’Italia contro la Bosnia ai rigori, affermando che si tratta di una battuta d’arresto difficile da accettare. La partita si è conclusa con la squadra italiana eliminata dalla qualificazione ai mondiali, e Gattuso ha espresso il suo disappunto ai microfoni della Rai.

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita persa ai rigori dall’Italia contro la Bosnia. Italia, le parole di Gattuso dopo il ko con la Bosnia (Ansa Foto) – calciomercato.it Il CT è arrivato ai microfoni dopo la sconfitta degli azzurri pieno di delusione per l’occasione mancata, andando a commentare quanto accaduto: “ Penso che i ragazzi non si meritavano una batosta così. Dispiace, questo è il calcio però io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male perché ci serviva, per noi, per le famiglie, per il movimento e tutta l’Italia”. Gattuso ha proseguito: “ Una mazzata così è dura da digerire. Penso che oggi sia ingiusto, il calcio è questo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Italia fuori dai mondiali, Gattuso: “Una mazzata dura da digerire”

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