La proposta di introdurre la sanità veterinaria gratuita è stata respinta dalla maggioranza del Comune durante la riunione della IV commissione consiliare. La proposta, avanzata da una consigliera di opposizione, non è stata approvata, con il centrosinistra che ha commentato come un’idea bella, ma attualmente non realizzabile. La discussione si è concentrata sulle possibilità di attuare il progetto in futuro.

“Se spendiamo molti soldi pubblici per la sanità veterinaria gratis, mentre quella per le persone è già in difficoltà, è una scelta difficile da spiegare alla gente” La maggioranza del Comune, nella IV commissione consiliare, ha detto no alla proposta della consigliera d’opposizione Margherita Scoccia. La sua proposta era di creare un Ospedale Veterinario Comunale Gratuito H24 a Perugia.L’idea era già stata presentata il 27 gennaio 2026 ed era stata modificata. Con questa proposta si voleva costruire un ospedale pubblico per curare gratis gli animali da compagnia: sia quelli senza famiglia che stanno nei canili e gattili, sia casi di emergenza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Bocciata proposta di sanità veterinaria gratuita, il centrosinistra: "Idea bella, ma ad oggi non realizzabile"

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