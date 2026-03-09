Congedo parentale paritario bocciata la proposta di legge unitaria

La Commissione Bilancio della Camera ha respinto la proposta di legge unitaria n. 2228, che prevedeva modifiche alle norme sulla tutela e il sostegno di maternità e paternità. La proposta aveva come obiettivo l’introduzione di un congedo parentale paritario, ma è stata giudicata inadatta alla sua approvazione. La decisione si è concretizzata con il voto contrario dei membri della commissione.

La Commissione Bilancio della Camera ha bocciato la proposta di legge unitaria n. 2228 “Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”. In Italia il congedo di maternità è obbligatorio, dura cinque mesi e viene retribuito con un’indennità pari all’80% della retribuzione. Il congedo di paternità invece, dura solo 10 giorni, e può essere usato due mesi prima del parto fino ai cinque mesi dopo la nascita del bambino. La sua indennità è pari al 100% della retribuzione. Il congedo parentale è invece un permesso facoltativo, dura 10 mesi massimo (11 in alcuni particolari casi) e può essere usato entro il 14° anno del figlio (invece di 12 a partire dal 2026). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

Congedo parentale paritario, già bocciata la proposta: la destra vota contro. Le opposizioni: “Meloni spieghi”Neanche il tempo di discutere in Aula o di cercare un’asse tra i partiti che la proposta di congedo parenatale paritario è stata bocciata dalla...

Leggi anche: L'ex nuotatrice ha espresso la sua opinione sulla decisione della Commissione Bilancio, che ha bocciato la proposta di legge sul congedo parentale paritario

Tutti gli aggiornamenti su Congedo parentale

Temi più discussi: Bocciata la riforma del congedo parentale; Congedo parentale paritario: bocciata la proposta di legge delle opposizioni; Congedo parentale paritario: ecco che cosa si perdono i papà che rientrano subito al lavoro dopo la nascita di un figlio; Il congedo parentale paritario serve solo alle madri?.

Congedo parentale paritario, bocciata la proposta di legge unitariaLa maggioranza ha bocciato la proposta delle opposizioni per estendere da 10 giorni a 5 mesi il congedo di paternità, e distribuire più equamente la cura dei figli per motivi economici, essendo la ric ... reggiotoday.it

Congedo paritario per madri e padri lavoratori bocciato, cos’è e chi ne avrebbe beneficiatoLa proposta di legge per riequilibrare i congedi tra padri e madri in caso di nascita di un figlio è stata respinta dalla maggioranza ... quifinanza.it

8 marzo, le occasioni mancate del governo Meloni per le donne: congedo parentale, ddl Stupro, caregiver e prevenzione della violenza. Di Martina Castigliani x.com

Congedo parentale: guida pratica alla domanda INPS Dal 2026 cambiano i termini per il congedo parentale: per i lavoratori dipendenti può essere ... - facebook.com facebook