Polemiche Milan-Inter Capuano difende Bastoni | Rosso? Polemiche strumentali

L'episodio arbitrale nel derby tra Milan e Inter ha scatenato nuove polemiche. Capuano ha preso posizione, difendendo Bastoni e affermando che il cartellino rosso mostrato dall'arbitro sia stato oggetto di polemiche strumentali. La discussione si concentra sulle decisioni prese durante il match e sui relativi commenti che sono seguiti. La vicenda mantiene alta l’attenzione sui temi delle decisioni arbitrali nel calcio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Continua a far discutere l’episodio arbitrale del derby tra Milan e Inter. Sul presunto mancato cartellino rosso ad Alessandro Bastoni è intervenuto anche il giornalista di Panorama Giovanni Capuano, che sui social ha preso posizione difendendo la decisione arbitrale. Nel suo commento Capuano ha definito eccessive le polemiche nate dopo l’intervento del difensore nerazzurro, sostenendo che il fallo meritasse soltanto l’ammonizione. «Trovo le polemiche sul presunto mancato rosso a Bastoni strumentali. Il fallo è duro perché la velocità dei giocatori è alta, tanto è vero che entrambi si fanno male. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

