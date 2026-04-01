Il Salotto di Daniela | un nuovo spazio televisivo tra cultura eccellenze e benessere

Da ildenaro.it 1 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 aprile alle 22:30 debutta su Canale 95 Capri Event e in contemporanea su SEI TV un nuovo spazio televisivo chiamato “Il Salotto di Daniela”. Il programma si propone di trattare temi legati a cultura, eccellenze e benessere, offrendo un format dedicato a diversi argomenti di interesse. La trasmissione sarà trasmessa in diretta e può essere seguita su entrambe le piattaforme.

  Debutta il 3 aprile alle ore 22:30 su Canale 95 Capri Event e in contemporanea su SEI TV (canale 82 del digitale terrestre) per la provincia di Salerno, “Il Salotto di Daniela”, il nuovo format televisivo ideato e ￼condotto da Daniela Porcelli, estetical coach e professionista del benessere, che porta in tv un progetto originale dedicato al dialogo, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Il programma si propone come un vero e proprio salotto contemporaneo, dove personalità di rilievo del panorama campano e nazionale condividono esperienze, competenze e storie di successo. Ogni puntata offrirà contenuti di qualità, pensati per unire informazione, intrattenimento e confronto su temi che spaziano dalla salute all’innovazione, dalla cultura all’attualità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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