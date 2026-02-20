Giulia Salemi commenterà il Festival di Sanremo ad un noto salotto televisivo
Giulia Salemi sarà ospite del programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, per parlare del prossimo Festival di Sanremo. La conduttrice si prepara a commentare le novità e gli artisti in gara, attirando l’attenzione dei fan. La sua presenza in studio fa aumentare l’attesa per l’evento musicale, che si svolgerà tra pochi giorni. La Salemi si prepara a condividere le sue analisi e impressioni sulla kermesse.
Giulia Salemi arriva nel salotto televisivo di Caterina Balivo, a La Volta Buona. Ecco il motivo. Sanremo è alle porte. Tra paillettes immaginarie, battiti da countdown e quel profumo inconfondibile di Sanremo che arriva fino al divano di casa, c’è una nuova presenza pronta ad accendere il pomeriggio televisivo: Giulia Salemi approda nel salotto di La Volta Buona durante il Festival di Sanremo, pronta a commentare tutto, ma proprio tutto dal celebre divano. É un periodo davvero d’oro per Giulia che continua con successo a raggiungere strepitosi traguardi, passo dopo passo. Leggi anche Perla Vatiero arriva a Sanremo per un evento di beauty, dove incontrarla É stato proprio il programma televisivo condotto da Caterina balivo tramite il comunicato ufficiale a rivelare i nomi che saranno ospiti durante il festival sul divano arancione.🔗 Leggi su 361magazine.com
Da lunedì #LaVoltaBuona di Caterina Balivo si trasferisce a Sanremo per commentare il Festival. Tra gli opinionisti Donatella Rettore, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, Sophie Codegoni, Jolanda Renga e Alessia Vessicchio, Luca Dondoni, Paolo Giordano e An x.com
