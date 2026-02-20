Giulia Salemi sarà ospite del programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, per parlare del prossimo Festival di Sanremo. La conduttrice si prepara a commentare le novità e gli artisti in gara, attirando l’attenzione dei fan. La sua presenza in studio fa aumentare l’attesa per l’evento musicale, che si svolgerà tra pochi giorni. La Salemi si prepara a condividere le sue analisi e impressioni sulla kermesse.

Giulia Salemi arriva nel salotto televisivo di Caterina Balivo, a La Volta Buona. Ecco il motivo. Sanremo è alle porte. Tra paillettes immaginarie, battiti da countdown e quel profumo inconfondibile di Sanremo che arriva fino al divano di casa, c’è una nuova presenza pronta ad accendere il pomeriggio televisivo: Giulia Salemi approda nel salotto di La Volta Buona durante il Festival di Sanremo, pronta a commentare tutto, ma proprio tutto dal celebre divano. É un periodo davvero d’oro per Giulia che continua con successo a raggiungere strepitosi traguardi, passo dopo passo. Leggi anche Perla Vatiero arriva a Sanremo per un evento di beauty, dove incontrarla É stato proprio il programma televisivo condotto da Caterina balivo tramite il comunicato ufficiale a rivelare i nomi che saranno ospiti durante il festival sul divano arancione.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi commenterà il Festival di Sanremo ad un noto salotto televisivo

Leggi anche: Due scrittrici toscane approdano al salotto culturale di Casa Sanremo Writers durante la settimana del festival di Sanremo

Leggi anche: Da Forlì al 'Salotto delle celebrità' del Festival di Sanremo: il barbiere Marcello Gavelli lancia le sue fragranze ispirate alla Romagna

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.