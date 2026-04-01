Il direttore di Sky Sport lancia il nome di Conte come prossimo ct della Nazionale

Durante una diretta su Sky Sport, il direttore ha menzionato il nome di Conte come possibile prossimo commissario tecnico della Nazionale. Si è parlato delle recenti sconfitte della squadra, che ha fallito l'accesso al mondiale, e delle possibili mosse della Federazione in vista di un futuro diverso. La discussione ha analizzato anche le criticità attuali e le possibili strategie per migliorare la situazione.

A Sky Sport si discute sulla deludente prestazione dell’Italia che è ancora una volta fuori dal mondiale, ma soprattuto della situazione della Nazionale e di quale potrebbe essere il futuro suo e della Federazione. Non è piaciuto il discorso fatto dal presidente Gravina che non si è dimesso e non ha convinto neanche gattuso, sebbene non sia il maggiore responsabile. Dopo il nome di Malagò per sostituire Gravina, il direttore di Sky Sport lancia Antonio Conte come prossimo ct Conte prossimo ct della Nazionale?. Se le assumerà non se le assumerà. Si aspetterà, ci saranno grandi pressioni da parte di tutti. Magari andrà davanti al Consiglio Federale a dire 2io mi dimetto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il direttore di Sky Sport lancia il nome di Conte come prossimo ct della Nazionale Articoli correlati Leggi anche: Gravina non si dimette. Sky Sport: “il nome forte è Malagò” Gattuso CT Italia, raccontato da Porrà su Sky Sport nel viaggio verso i MondialiGattuso diventa il simbolo della rinascita azzurrasu Sky Sport nel racconto firmato Porrà, tra passato mondiale, fallimenti recenti e nuove... Tutti gli aggiornamenti su Sky Sport Temi più discussi: Lutto nel ciclismo, addio allo storico patron del Giro: inventò le tappe più dure; Con gli occhi di Rino: editoriale su Gattuso di Veronica Baldaccini; Fiorentina, Nicolò Fagioli: 'Vanoli mi ha trasformato. Italia? Spero di esserci a giugno'; SuperG, cosa ci raccontano le lacrime di Sofia Goggia a Lillehammer. Dir. Sky Sport: Avevamo già sofferto una squadra di C come l'Irlanda del Nord!Federico Ferri, direttore di Sky Sport, commenta la sconfitta dell’Italia con la Bosnia ed Erzegovina: Bisogna chiedersi se il lavoro di una Nazionale e di una federazione possa essere valutata da un ... msn.com Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha voluto dire la sua poco prima del match di Conference League contro il RakowIl direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha voluto dire la sua poco prima del match di Conference League contro il Rakow ... calcionews24.com Gravina non si dimette. Sky Sport: “il nome forte è Malagò” Il direttore di Sky Sport: "Presidenti di Serie A hanno sondato la disponibilità di Malagò, lui è il nome forte". Caressa: "Secondo me Buffon e Gattuso volevano dimettersi, Gravina li ha fermati". La Lega v - facebook.com facebook Vendita San Siro, 9 indagati per turbativa d'asta #SkySport #SanSiro x.com