Gattuso CT Italia raccontato da Porrà su Sky Sport nel viaggio verso i Mondiali

Su Sky Sport, Porrà ripercorre il percorso di Gattuso come CT dell’Italia, analizzando le sfide e le aspettative che accompagnano il suo ruolo. Tra ricordi delle precedenti esperienze e obiettivi attuali, questa narrazione offre uno sguardo sobrio e approfondito sulla rinascita della nazionale italiana in vista dei prossimi Mondiali.

Gattuso diventa il simbolo della rinascita azzurra su Sky Sport nel racconto firmato Porrà, tra passato mondiale, fallimenti recenti e nuove responsabilità. Giorgio Porrà racconta Gennaro Gattuso,il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale, chiamato a compiere l'impresa più difficile: riportare l'Italia ai Mondiali dopo due mancate qualificazioni. Al “ragazzo di Calabria” è dedicatala nuova puntata de “L’Uomo della Domenica-Discorso su due piedi”, in onda da domani, venerdì 23 gennaio, alle 19 e alle 22.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche on demand. Con le voci di Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon; Fabio Licari, giornalista de La Gazzetta dello Sport; i commentatori di Sky Sport Beppe Bergomi, Zvonimir Boban, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Gattuso, il ragazzo di Calabria: su Sky il ritratto del nuovo CT raccontato da Giorgio PorràDa venerdì 23 gennaio, su Sky e NOW, debutta “L’Uomo della Domenica – Discorso su due piedi”, un approfondimento dedicato a Gennaro Gattuso.

