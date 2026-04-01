Gabriele Gravina rimane in carica, negando le dimissioni anche in presenza di voci di sfiducia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome che circola come possibile suo successore è quello di un ex presidente di un ente sportivo nazionale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa, e Gravina continua a ricoprire il suo ruolo.

Gravina non si dimette. Sky Sport lancia Malagò al suo posto Gabriele Gravina non si dimette nemmeno per idea. Il presidente della Federcalcio è andato in conferenza stampa e non si è dimesso. Ha provato a buttarla in cacciata, addirittura ha confermato Gattuso, Buffon e Bonucci. “Devo fare i complimenti a Rino Gattuso. È un grande allenatore, gli ho chiesto di rimanere alla guida tecnica di questi ragazzi. C’è stato un momento di grande sintonia con i nostri ragazzi che il mister ha definito eroici. Hanno dato tutto quello che potevano dare”. Cose da pazzi. A Sky Sport Caressa ha detto: “Ti dico com’è andata. Buffon e Gattuso, per come li conosco, sono andati da Gravina e hanno detto “noi ci dimettiamo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gravina non si dimette. Sky Sport: “il nome forte è Malagò”

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