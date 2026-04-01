Gravina non si dimette Sky Sport | il nome forte è Malagò

Da ilnapolista.it 1 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabriele Gravina rimane in carica, negando le dimissioni anche in presenza di voci di sfiducia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome che circola come possibile suo successore è quello di un ex presidente di un ente sportivo nazionale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa, e Gravina continua a ricoprire il suo ruolo.

Gravina non si dimette. Sky Sport lancia Malagò al suo posto Gabriele Gravina non si dimette nemmeno per idea. Il presidente della Federcalcio è andato in conferenza stampa e non si è dimesso. Ha provato a buttarla in cacciata, addirittura ha confermato Gattuso, Buffon e Bonucci. “Devo fare i complimenti a Rino Gattuso. È un grande allenatore, gli ho chiesto di rimanere alla guida tecnica di questi ragazzi. C’è stato un momento di grande sintonia con i nostri ragazzi che il mister ha definito eroici. Hanno dato tutto quello che potevano dare”. Cose da pazzi. A Sky Sport Caressa ha detto: “Ti dico com’è andata. Buffon e Gattuso, per come li conosco, sono andati da Gravina e hanno detto “noi ci dimettiamo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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