Il Comune ha assegnato una casa a Natalino Mele, il bambino che era stato coinvolto in un caso di abuso. La decisione segue un procedimento legale e amministrativo che ha portato alla revoca della sua condizione di “abusivo”. La notizia è stata comunicata ufficialmente nel primo giorno di aprile, senza ulteriori dettagli sui passaggi che hanno condotto a questa assegnazione.

Firenze, 1 aprile 2026 – Tra il dare e l’avere, nel proprio conto con la vita, Natalino Mele resta ancora a credito. Ma il bambino che nell’estate del 1968 perse in una notte la mamma, Barbara Locci (ammazzata con l’amante, Antonio Lo Bianco, dalla calibro 22 che sarà poi quella del mostro di Firenze), e il babbo, Stefano Mele, arrestato, adesso ha una casa tutta sua. Gli è stata assegnata dal Comune di Firenze. Non un regalo, sia chiaro, e neanche un ristoro: per la condizione d’indigenza sua e della compagna, Natale, classe 1961, disoccupato, ne aveva pieno diritto. Anche se finora aveva campato a modo suo: dopo aver vissuto in una tenda nel parco di San Salvi, Natalino occupava una casa a Rovezzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il bimbo scampato al mostro. Natalino non è più “abusivo”. Il Comune gli assegna una casa

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