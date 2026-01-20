Natalino Mele, sopravvissuto alle vicende del Mostro di Firenze, ha recentemente deposto fiori sulla tomba di sua madre, Barbara Locci, uccisa oltre 58 anni fa. Dopo anni di attesa, è riuscito a ritrovare i resti della madre nel cimitero locale, portando a conclusione un doloroso percorso di memoria e ricordo. Questa visita rappresenta un momento di riflessione e rispetto per la donna e le vittime di quegli anni drammatici.

Natalino Mele, l’unico che è riuscito a sfuggire al Mostro di Firenze, è riuscito a ritrovare i resti della sua mamma Barbara Locci nel cimitero locale. La donna era stata uccisa dal killer della capitale toscana nel 1968, mentre era appartata in macchina con l’amante Antonio Lo Bianco. Dopo 58 anni, il figlio della vittima è riuscito a deporre un fiore per omaggiarla: non c’è più una tomba che la ricorda a tutti gli effetti, visto che dal 1982 i suoi resti sono deposti nell’ossario comune di “Trespiano”. Il desiderio di Natalino, nonostante tutto, si è avverato anche grazie alle ricerche di Lorenzo Tombelli, avvocato e amico di Mele. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Natalino Mele, sopravvissuto al Mostro di Firenze, depone i fiori per la madre uccisa dopo 58 anni

Leggi anche: Stefano Mele nella trama del Mostro: dagli amanti (tollerati) della moglie assassinata al figlio Natalino (non suo), vita e misteri del manovale sardo

Crans-Montana, La Russa depone dei fiori davanti al Consolato svizzero a MilanoA Milano, La Russa ha deposto dei fiori davanti al Consolato svizzero, esprimendo un gesto di solidarietà.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Mostro Firenze, bimbo del primo delitto ritrova i resti della mamma al cimitero - I resti della donna trasferiti nell'ossario comune nel 1982. La scoperta grazie alle ricerche dell'avvocato Lorenzo Tombelli ... adnkronos.com

Trovata la tomba di Barbara Locci, la prima vittima della pistola del Mostro. Il figlio Natalino: Un fiore dopo 57 anni - Firenze, la donna fu uccisa a Signa nel 1968: le spoglie non erano mai tornate a Lastra. Barbara Locci venne tumulata a Trespiano, ora è in un ossario comune. E il figlio è andato a farle visita ... lanazione.it

Crostata di mele, super bella e super buona Ingredienti: Per la pasta frolla: 300 g di farina 00 150 g di burro freddo tagliato a cubetti 100 g di zucchero semolato 1 uovo intero 1 tuorlo Un pizzico di sale Scorza grattugiata di mezzo limone Per il ripieno: 800 g di facebook