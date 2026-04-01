I chili di plasma da eliminare sono 540 | lo scandalo nelle mail Ma nessuno informò i vertici

Il 1 aprile 2026, si è diffusa la notizia di una vicenda riguardante il plasma destinato allo smaltimento presso un centro sanitario nelle Marche. Dai documenti trapelati si evince che erano stati calcolati 540 chili di plasma da eliminare, ma i dirigenti dell’istituto non sono stati informati di questa quantità. La scoperta ha portato alla luce un problema di comunicazione tra le figure apicali della sanità regionale.

Ancona, 1 aprile 2026 – Il caso del plasma gettato tra i rifiuti speciali a Torrette si arricchisce di dettagli inquietanti, che spostano il focus dalla gestione logistica a un vero e proprio cortocircuito comunicativo tra i vertici della sanità marchigiana. Al centro del mistero, un silenzio durato sei giorni e un report interno, che quantifica lo spreco in numeri ben più drammatici di quelli inizialmente ipotizzati: 540 chilogrammi di plasma da eliminare. La foto anonima e i sei giorni di silenzio. Tutto ha inizio ufficialmente il 18 marzo, quando un "anonimo marchigiano" invia la fotografia di cinque sacche di plasma in un cestino dei rifiuti non soltanto all’assessorato regionale alla sanità, ma sembrerebbe anche alle Avis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “I chili di plasma da eliminare sono 540”: lo scandalo nelle mail. Ma nessuno informò i vertici Articoli correlati Sacche di plasma sprecate nelle Marche, la Regione minimizza lo scandalo del sangue e dà numeri sbagliatiLa versione ufficiale della Regione Marche sul caso del plasma eliminato presenta non poche incongruenze. Sacche di plasma buttate nelle Marche, gli allarmi ignorati per un mese: le prove nelle mail internePer oltre un mese il dottor Mauro Montanari, ex direttore del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale delle Marche, ha lanciato allarmi ai... Una raccolta di contenuti su I chili di plasma da eliminare sono 540... Temi più discussi: Marche. Il Cns avvia una verifica sulle sacche di plasma inutilizzabili; Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo; I chili di plasma da eliminare sono 540: lo scandalo nelle mail. Ma nessuno informò i vertici; Marche, 600 chili di plasma buttati. L’inchiesta di Fanpage. Calcinaro: Solo 75, criticità risolta. Raccolta di plasma per i farmaci salvavita: la Asl di Latina è un'eccellenza nel LazioNel 2024 9,1 chili di plasma donati ogni mille abitanti. Numeri importanti che fanno raggiungere l'autosufficienza all'azienda sanitaria pontina, permettendole di mettere a disposizione della rete reg ... latinatoday.it Marche. Il Cns avvia una verifica sulle sacche di plasma inutilizzabiliLe sacche di plasma erano state eliminate dall’Officina trasfusionale dell’Aou delle Marche (Aoum) di Torrette di Ancona, per problemi tecnici relativi alla conservazione. quotidianosanita.it Due chili di eroina in auto sull'A22, arrestato dalla polizia stradale di Trento un 42enne - facebook.com facebook Due chili di eroina in auto sull'A22, arrestato 42enne. Intervento della Polizia stradale di Trento #ANSA x.com