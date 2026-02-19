Rai Sport | Petrecca si dimette Il nuovo direttore ad interim

Paolo Petrecca ha rassegnato le dimissioni da direttore di Rai Sport, lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. È quanto si apprende da un comunicato inviato dall'azienda al Corriere della Sera nella giornata di giovedì 19 febbraio. La direzione di Rai Sport passerà temporaneamente al vicedirettore Marco Lollobrigida. Perché Petrecca si è dimesso Le dimissioni di Petrecca arrivano al termine di una lunga e controversa vicenda legata alla gestione del piano editoriale, sovente contestato dalla redazione di Rai Sport. Le tensioni si sarebbero inasprite dopo la telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, sfociando in una protesta da parte dei giornalisti, i quali hanno ritirato le firme dai servizi e proclamato uno sciopero di tre giorni al termine dell'evento sportivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

