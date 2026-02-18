Vivi Forte un capolavoro di sport e umanità nel nome di Sara

Sara ha dato vita a “Vivi Forte”, un progetto che unisce sport e solidarietà. La sua iniziativa nasce dalla volontà di aiutare chi affronta sfide difficili, coinvolgendo atleti e volontari in eventi di raccolta fondi. La prima manifestazione si terrà il prossimo mese, attirando centinaia di partecipanti tra corse e passeggiate. Sara spera di sensibilizzare la comunità sulla forza di superare le avversità e di costruire un percorso di speranza. La sua idea punta a coinvolgere sempre più persone in questa sfida.

Centrati centrato due obiettivi importantissimi: la promozione alla categoria superiore, dimostrando tutto il proprio valore tecnico e la Coppa Disciplina La scelta è caduta su un nome bello e potente, che permettesse di raccontare una storia di rinascita: Vivi Forte. Nel panorama del calcio a sette umbro è nata una nuova realtà sportiva che non è solo “squadra”: Vivi Forte è anche, e soprattutto, un progetto di vita, un messaggio d’amore che corre su un campo da gioco. Dietro la maglia c’è una storia che merita di essere raccontata. Una compagine nata per volontà della famiglia Ubaldinelli: il marito Marco e i figli Edoardo e Francesco hanno deciso di onorare la memoria di Sara, splendida donna scomparsa per cause naturali nel maggio di due anni fa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

