Calcio femminile | equilibrio tra Milan e Fiorentina nei quarti di Coppa Italia Si decide tutto al ritorno

Nel primo match dei quarti di Coppa Italia femminile, Milan e Fiorentina si sonoariscontri conclusi con un risultato di parità. La sfida di ritorno sarà determinante per definire la squadra qualificata alle semifinali. Entrambe le formazioni avranno l’opportunità di mettere in campo le proprie strategie nel prossimo appuntamento, che si preannuncia decisivo per il proseguimento del percorso nella competizione.

Termina nel segno dell'equilibrio Milan-Fiorentina, incontro d'andata valido per i quarti della Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile. Un incontro chiuso con il risultato di 1-1, parziale con cui le due squadre si presenteranno al Viola Park giovedì prossimo, quando ci sarà la gara di ritorno. Sono le Viola a trovare per prime il vantaggio, andando a segno precisamente al minuto 9', quando Woldvik anticipa un'avversaria servendo subito per Catena, abile a smarcarsi restituendo la sfera alla campagna che, sul secondo palo, insacca la palla in rete. Al 21' ci sarà anche la possibilità di mettere a referto il raddoppio dopo una bella azione a cui è mancato solo l'ultima zampata di Omarsdottir.

