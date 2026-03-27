Dopo la vittoria della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, l’allenatore ha dichiarato di aver chiesto ai due giocatori di riferimento, Buffon e Bonucci, di Galles-Bosnia. Ha aggiunto che l’obiettivo ora è prepararsi per la partita decisiva contro la Bosnia, sottolineando la volontà di concentrarsi sull’impegno successivo senza approfondire altri aspetti.

Gennaro Gattuso racconta il primo pensiero al termine della semifinale playoff dell'Italia vinta contro l'Irlanda del Nord: "Adesso dobbiamo guardare avanti e andarci a giocare la finale contro la Bosnia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ho chiesto a Buffon e Bonucci di Galles-Bosnia": il primo pensiero di Gattuso

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