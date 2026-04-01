Il presidente della Figc ha dichiarato che, dopo una nuova eliminazione, sarà il consiglio federale a decidere se rassegnare le dimissioni. Ha aggiunto di essere abituato alle continue richieste di lasciare l'incarico e che non intende fare alcuna dichiarazione in merito finché non sarà presa una decisione ufficiale. La situazione rimane in attesa di sviluppi da parte degli organi competenti.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, non demorde dopo un’altra clamorosa eliminazione dell’Italia dai Mondiali e in conferenza parla così: “Sono abituato a questo esercizio di richiesta di dimissioni continue nei miei confronti, ma ci sarà un consiglio federale la prossima settimana e le valutazioni spettano al consiglio federale, come ho stabilito nelle norme. Lo stato d’animo è evidente, soprattutto per come questo risultato è maturato. Faccio i complimenti ai ragazzi per come sono cresciuti in questi mesi. Devo fare i complimenti a Rino Gattuso. È un grande allenatore. Ho chiesto a lui e a Gigi (Buffon) di rimanere alla guida tecnica di questi ragazzi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gravina: “Abituato alla continua richiesta di mie dimissioni, deciderà il consiglio federale”

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