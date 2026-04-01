Dopo le recenti minacce rivolte al procuratore di Napoli, politica e magistratura si sono unite in una solidarietà bipartisan. Diversi rappresentanti delle istituzioni hanno espresso vicinanza, mentre alcune figure di spicco hanno annunciato l’intenzione di applicare il carcere duro a boss della criminalità organizzata. La reazione è stata immediata e condivisa, con l’obiettivo di sostenere il lavoro delle forze dell’ordine.

Un abbraccio collettivo e trasversale. Politica e magistratura si stringono senza indugi intorno al procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. «Gli sparerei in faccia», urlava a maggio scorso, schiumando rabbia, il ras di Fuorigrotta, Vitale Troncone, all’oscuro del fatto che la cella del carcere calabrese in cui era detenuto fosse stata tappezzata di microspie. Ne è scaturita un’onda di solidarietà bipartisan, tant’è che il primo messaggio è arrivato dal vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani: «Subire minacce di morte da un boss della camorra significa aver inflitto un duro colpo alla sua organizzazione e per questo ringrazio Gratteri». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Gratteri, dopo le minacce la solidarietà è bipartisan: altri boss al carcere duro

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Solidarietà al Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, finito nel mirino della camorra. Chi minaccia un magistrato, colpisce lo Stato e la libertà di tutti. Nessuno può permettersi di minacciare o attentare alla vita dei magistrati. x.com