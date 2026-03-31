Minacce dal carcere a Gratteri | Ti sparo in faccia Il boss trasferito al carcere duro

Il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha ricevuto una minaccia tramite messaggio scritto proveniente da Vitale Troncone, 58 anni, considerato il capo di un clan di Fuorigotta, che si trova attualmente in carcere. Troncone, già detenuto, avrebbe scritto “Ti sparo in faccia” in un messaggio indirizzato al procuratore. Troncone è stato successivamente trasferito nel carcere duro.

Il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è stato oggetto di una minaccia diretta, per quanto non di persona, da parte del boss già detenuto, Vitale Troncone, 58 anni, ritenuto capoclan di Fuorigrotta. «Ti sparo in faccia», sono state le parole di Troncone intercettate in carcere e rivolte all’indirizzo di Gratteri che in quel momento compariva in tv. Il caso si è verificato nel maggio 2025 e nel frattempo Troncone è stato trasferito al 41 bis, ma la notizia è emersa solo oggi a seguito delle rivelazioni del Mattino e di Repubblica. Minacce dal carcere a Gratteri. Vitale è stato condannato per il racket sui gadget del Napoli e nel corso della sua carriera criminale è scampato a diversi agguati, tanto da guadagnarsi il soprannome di “immortale” proprio come uno dei principali personaggi di Gomorra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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