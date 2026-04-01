gli azzurri saltano il mondiale

L’Italia non si qualifica per il Mondiale del 2026, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua storia negativa in queste competizioni. La notizia ha suscitato molte reazioni e discussioni, mentre le fonti ufficiali confermano l’esclusione della nazionale italiana dalla fase finale del torneo. Questa è la prima volta in diversi decenni che la squadra azzurra non partecipa a questa manifestazione internazionale.

2026-03-31 23:56:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Italia ha fatto la storia indesiderata con più crepacuori ai Mondiali. L’Italia ancora una volta non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo poiché è stata battuta ai rigori dalla Bosnia-Erzegovina dopo un pareggio per 1-1 nella finale degli spareggi a Zenica, diventando la prima ex campionessa a saltare tre finali consecutive. Gli Azzurri erano i favoriti per porre fine a 12 anni di assenza dalle fasi finali dopo aver battuto l’Irlanda del Nord in semifinale, e il gol di apertura al 15′ di Moise Kean sembra averli messi sulla buona strada per un viaggio in Nord America quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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