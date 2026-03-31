Nella notte di Zenica, durante la partita valida per le qualificazioni mondiali, la nazionale italiana affronta le condizioni climatiche rigide e la pressione della gara. Il match si svolge con un clima freddo, e le squadre sono in campo per conquistare i punti necessari per la qualificazione. La partita si svolge senza incidenti significativi, con entrambe le formazioni impegnate in fase offensiva e difensiva.

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© Calcionews24.com - Bosnia Italia, notte da Mondiale a Zenica: gli Azzurri sfidano il freddo e non solo!

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