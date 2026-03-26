Repubblica Ceca-Irlanda semifinale playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La semifinale dei playoff Mondiali 2026 tra la Repubblica Ceca e l'Irlanda si gioca in questa fase della qualificazione, con entrambe le nazionali che non hanno partecipato alla fase finale della competizione da diversi anni. La partita rappresenta un’opportunità importante per entrambe le squadre di ottenere la qualificazione al torneo iridato, che si svolgerà nel 2026. La partita sarà trasmessa in diretta, con le probabili formazioni che sono ancora oggetto di discussione.

Gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali 2026. Entrambe le squadre non partecipano da tempo al torneo iridato, ed ora hanno un’ottima occasione per realizzare il loro sogno. Repubblica Ceca-Irlanda si giocherà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20.45 presso la Fortuna Arena di Praga. REPUBBLICA CECA-IRLANDA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I cechi mancano da una fase finale di un Mondiale da 20 anni esatti, ed ora potrebbe essere la volta buona per tornare protagonisti. La Nazionale di Koubek si trova a disputare i playoff per aver concluso al secondo posto il girone L, alle spalle della Croazia e davanti ad Isole Faer Oer, Montenegro e Gibilterra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Repubblica Ceca-Irlanda, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, semifinali playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Galles-Bosnia, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Tutto quello che riguarda Repubblica Ceca Irlanda semifinale... Temi più discussi: L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei; Pronostico Repubblica Ceca-Irlanda: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Qualificazioni Mondiali; Semifinali play-off Mondiali: preview Repubblica Ceca-Irlanda; 16 squadre (Italia compresa) per 4 posti: come funzionano gli spareggi europei. Pronostico Repubblica Ceca-Irlanda: vietato sottovalutare l’allenatore dei miracoliRepubblica Ceca-Irlanda è una semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali e si gioca giovedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it Semifinali playoff Mondiali, il pronostico di Repubblica Ceca-IrlandaL’ultima partecipazione alla fase finale di un Mondiale risale al 2006 per la Repubblica Ceca e al 2002 per l’Irlanda. Ovvio, allora, che l’esito di questa semifinale playoff sia di fondamentale impor ... tuttosport.com Praga si prepara allo spareggio di qualificazione Mondiale tra #RepubblicaCeca e #Irlanda: i Boys in Green sono reduci da 3 successi consecutivi, mentre i cechi sognano di partecipare a 20 anni dall'ultima volta: chi la spunterà x.com Per la rubrica "Lo sapevi che..." analizziamo la sfida tra #RepubblicaCeca e #Irlanda, valevole per i playoff di qualificazione ai #Mondiali. - facebook.com facebook