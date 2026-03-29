Repubblica Ceca-Danimarca finale playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Repubblica Ceca e Danimarca è la finale playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. La gara si svolgerà in casa dei cechi, che hanno il vantaggio del fattore campo, mentre i danesi devono vincere in trasferta per ottenere il passaggio alla fase finale del torneo. La sfida rappresenta un passaggio decisivo per entrambe le nazionali.

Gara valida per la finale playoff Mondiali 2026. Per i cechi il piccolo ma cruciale vantaggio di poter giocare in casa, per i danesi la necessità di compiere un’impresa in trasferta. Repubblica Ceca-Danimarca si giocherà martedì 31 marzo 2026 alle ore 20.45 presso l’Epet Arena di Praga. REPUBBLICA CECA-DANIMARCA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I cechi hanno chiuso in seconda posizione il Gruppo L di qualificazione collezionando 16 punti e chiudendo a sei lunghezze dalla Croazia prima. Per la Nazionale di Koubek cinque vittorie, due pareggi e 1 sconfitta. Nella semifinale playoff è arrivato il successo sull’Irlanda ai calci di rigore, dopo un pirotecnico 2-2. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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