Giuseppe De Paoli il volontario della protezione civile morto a 74 anni travolto da un ramo | condannati sindaco e coordinatore

In un piccolo paese di montagna nella provincia di Udine, il sindaco e il coordinatore della protezione civile sono stati condannati in relazione alla morte di un volontario di 74 anni, avvenuta quando un ramo lo ha travolto. La tragedia si è verificata durante un intervento di controllo del territorio, e entrambi gli imputati sono stati giudicati colpevoli di negligenza e responsabilità nella gestione dell'evento.

PRENONE (UDINE) - Il sindaco di un piccolo paesino di montagna, Preone, provincia di Udine, 200 abitanti o poco più, condannato assieme al coordinatore della protezione civile comunale, per la morte di un volontario 74enne, loro concittadino, torna a far riesplodere la polemica rispetto alla responsabilità di chi è chiamato a gestire uomini, mezzi e interventi nelle situazioni di emergenza. LA SENTENZA Il giudice Daniele Faleschini Barnaba, dopo due ore di camera di consiglio, ha condannato ieri il primo cittadino Andrea Martinis e il coordinatore Renato Valent a un anno di reclusione, con pena sospesa, per omicidio colposo, disponendo anche una provvisionale di 50 mila euro in favore delle parti civili. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Giuseppe De Paoli, il volontario della protezione civile morto a 74 anni travolto da un ramo: condannati sindaco e coordinatore Articoli correlati Alborino nominato coordinatore operativo della Protezione civile di AversaIl sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha ufficialmente nominato Fabio Alborino Coordinatore operativo dei volontari del Nucleo Comunale di... Leggi anche: Travolto da un ramo. Muore a 80 anni: "Mio padre era buono. Aiutava sempre tutti" Aggiornamenti e contenuti dedicati su Giuseppe De Paoli il volontario della... Temi più discussi: Giuseppe De Paoli muore durante un intervento per il maltempo, il pm: Condanna a 16 mesi per sindaco e capo della protezione civile; Morte del volontario De Paoli, condannati sindaco e coordinatore della Protezione civile; Morte De Paoli, condannati a un anno il sindaco di Preone Martinis e il coordinatore della Protezione Civile Valent; Tg4 - Diario del giorno: Addio a Gino Paoli: il ricordo di Mogol Video. Caso De Paoli, Fedriga: Rischio clima di paura tra volontari e amministratoriCaso De Paoli, il gruppo Fedriga Presidente esprime vicinanza e chiede più tutele per volontari e amministratori. nordest24.it Morte De Paoli, condannati il sindaco di Preone e il coordinatore della Protezione CivileUdine, condannati il sindaco di Preone e il coordinatore della Protezione civile per la morte di un volontario nel 2023. nordest24.it Il sindaco di Preone Andrea Martinis e il coordinatore di Protezione civile comunale del comune carnico Renato Valent sono stati ritenuti responsabili della morte del volontario di Pc Giuseppe De Paoli, avvenuta il 29 luglio 2023. Lo ha stabilito il giudice del tri - facebook.com facebook