Alborino nominato coordinatore operativo della Protezione civile di Aversa

Il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha scelto Fabio Alborino come nuovo coordinatore operativo dei volontari della Protezione Civile. La nomina è stata annunciata ufficialmente, e Alborino si occuperà di organizzare e gestire le attività dei volontari sul territorio. La decisione punta a rafforzare il ruolo della protezione civile in città, soprattutto in vista delle prossime emergenze.

Il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha ufficialmente nominato Fabio Alborino Coordinatore operativo dei volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile. Il decreto sindacale stabilisce che Alborino assumerà immediatamente l'incarico, con durata quinquennale, e coordinerà tutte le.

