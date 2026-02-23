Travolto da un ramo Muore a 80 anni | Mio padre era buono Aiutava sempre tutti

Vito Tarantolo, 80 anni, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un ramo durante lavori di potatura nel parco di una villa liberty a Montecchio. La causa dell’incidente è stata una caduta improvvisa del tronco, che lo ha investito mentre passeggiava nel giardino. Amici e vicini ricordano la sua generosità e il suo spirito di aiuto, sottolineando come fosse sempre disponibile per chiunque avesse bisogno di lui. La tragedia ha sconvolto la comunità locale.

Una domenica di sole e una visita a casa di amici si è trasformata in tragedia. Il pensionato Vito Tarantolo ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri nel parco di una villa liberty di via IV Novembre, nella prima periferia di Montecchio, colpito mortalmente da un grosso ramo durante lavori di potatura. Aveva 80 anni. Ieri mattina l’anziano si trovava nel giardino della villa della famiglia Gilli, amici di lunga data residenti nel Parmense ma presenti ieri a Montecchio per seguire alcuni interventi di manutenzione della proprietà. Secondo quanto ricostruito, una ditta specializzata con sede a Traversetolo stava eseguendo lavori di sistemazione del verde con tecniche di tree climbing: alcuni operai, assicurati con funi, stavano potando un cedro a un’altezza di circa dieci metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

