Dopo l’eliminazione, l’allenatore si è commosso e ha chiesto scusa ai giocatori e ai tifosi, definendo la sconfitta una mazzata difficile da accettare. Ha commentato che i ragazzi avevano dato il massimo durante la partita e che il risultato non rispecchia l’impegno e la prestazione dimostrata. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di forte emozione, con il volto visibilmente segnato dalla delusione.

“Oggi i ragazzi non meritavano un finale così. Per la prestazione, per l’impegno, per l’amore che ci hanno messo. Dispiace, ma questo è il calcio. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male, ci serviva. Per noi, per le famiglie, per l’Italia, per il nostro movimento”. È un Gennaro Gattuso delusissimo, con le lacrime agli occhi, quello visto ai microfoni Rai pochi minuti dopo l’eliminazione dell’Italia, che non parteciperà al Mondiale per la terza edizione consecutiva. 2018, 2022 e 2026: l’ultimo Mondiale giocato dagli Azzurri risale ormai a 12 anni fa. Svezia, Macedonia del Nord e adesso la Bosnia, che ha eliminato gli Azzurri ai calci di rigore dopo l’1-1 al termine dei tempi supplementari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gattuso piange dopo l’eliminazione: “Chiedo scusa. È una mazzata difficile da digerire”

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