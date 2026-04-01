Fallimento Italia Gravina non si dimette | le parole in conferenza

In una conferenza stampa, il presidente della federazione calcistica italiana ha dichiarato che si svolgeranno valutazioni approfondite, aggiungendo che esiste un organismo specifico incaricato di decidere. La giornata segue il fallimento della nazionale e le conseguenti difficoltà del settore calcistico nel paese. Nessuna comunicazione è stata fatta riguardo a dimissioni o cambiamenti immediati, ma le parole si sono concentrate sull’analisi futura.

Zenica, 1° aprile 2026 – “Faremo riflessioni approfondite, c’è una sede deputata che è il Consiglio federale”. Gabriele Gravina, presidente della Figc, rinvia ogni discussione al prossimo Consiglio federale dopo il fallimento dell’Italia, sconfitta dalla Bosnia e fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva. “Faccio i complimenti ai ragazzi per come sono cresciuti in questi mesi. Devo fare i complimenti a Rino Gattuso, è un grande allenatore. Ho chiesto a lui e a Gigi Buffon di rimanere alla guida tecnica di questi ragazzi”, dice il presidente federale in conferenza stampa. Il numero 1 della Figc rinvia ogni altra valutazione al consiglio federale: “Ci sono valutazioni da fare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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