Nella Palestra Grande degli scavi è stato inaugurato il museo permanente dei calchi, dove sono esposti 22 corpi cristallizzati dal tempo. Questi calchi rappresentano alcune delle testimonianze più drammatiche dell’eruzione del 79 d.C. a Pompei, mostrando le membra di persone avvolte dalla cenere vulcanica e conservate in modo fedele. L’esposizione permette di avvicinarsi a scene di quel drammatico evento storico.

( a skanews) — Una delle testimonianze più drammatiche dell’eruzione che nel 79 d.C. distrusse Pompei sono i calchi dei corpi delle persone che vennero avvolti dalla nube ardente di cenere vulcanica, che ha solidificato le loro membra nel momento della morte. Pompei: le foto del sito archeologico. guarda le foto Oggi questi reperti, che compongono una sorta di memoriale dell’eruzione e della scomparsa della città, diventano protagonisti di un allestimento museale permanente che ne restituisce la storia momento per momento, esponendo i calchi delle vittime e una selezione di altri materiali organici straordinariamente conservati. Il percorso è allestito nella Palestra Grande degli scavi e diventa visitabile al pubblico per la prima volta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Nella Palestra Grande degli scavi apre finalmente il museo permanente dei calchi: un percorso che ci porta faccia a faccia con 22 persone "cristallizzate" dal tempo

Pompei, esposizione nella Palestra grande degli scavi con i corpi in gesso delle vittime dell'eruzione del 79 d.c.Donne accovacciate, bimbi in braccio ai genitori e uomini distesi, con le braccia aperte o con le mani in faccia, sono riprodotti attraverso la...

