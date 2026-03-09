La Corte d’Appello di Catanzaro sta affrontando una fase cruciale nel processo noto come Flash, coinvolgendo 24 imputati. Il sostituto procuratore generale ha presentato richieste di pena che arrivano fino a 20 anni di carcere per i membri di un vasto gruppo criminale. La decisione finale si avvicina, mentre si attendono i pronunciamenti definitivi.

La Corte d'Appello di Catanzaro si trova al centro di una fase decisiva nel processo noto come Flash, dove il sostituto procuratore generale Marisa Manzini ha avanzato richieste severe contro un vasto gruppo criminale. Ventiquattro imputati vedono chieste pene detentive che variano da un anno fino ai vent'anni, confermando la natura strutturata e violenta dell'organizzazione. L'accusa descrive l'evoluzione del sodalizio Bevilacqua-Passalacqua da semplice braccio operativo a vera organizzazione autonoma con controllo territoriale su quartieri specifici della città calabrese. La requisitoria evidenzia una capacità intimidatoria solida e ruoli ben definiti all'interno della rete mafiosa, coinvolgendo reati gravi come traffico di stupefacenti ed estorsioni.

Clan Flash: 24 imputati, fino a 20 anni di carcere richiesti

