Si è spenta Rina Scalabrini aveva 101 anni

Si è spenta venerdì mattina Rina Scalabrini, la donna che ha vissuto 101 anni. La vedova Sacchetti è morta nella sua casa, circondata dai familiari. La notizia si diffonde in paese, dove era molto conosciuta e amata da tutti.

Addio all’ultracentenaria Rina Scalabrini vedova Sacchetti. Rina si è spenta venerdì nella sua abitazione all’età di 101 anni. Viveva nella frazione scandianese di Arceto. Lo scorso settembre, in occasione del suo 101esimo compleanno, anche l’amministrazione comunale di Scandiano aveva festeggiato nonna Rina: il sindaco Matteo Nasciuti aveva partecipato alla festa organizzata dai suoi familiari. "Un percorso di vita che racconta anche l’emancipazione femminile del primo Novecento e la forza di una generazione che ha saputo affrontare ogni sfida", aveva sottolineato l’amministrazione. Aveva lavorato a lungo nei campi come bracciante agricola e per un breve periodo si era anche trasferita anche in Francia dove il marito operava come muratore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona piange la scomparsa di Rina Paoletti, figura centrale della storica piadineria “Da Rina”.

