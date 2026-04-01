Disastro Italia Fuori dai Mondiali per la terza volta di fila la Bosnia passa ai rigori

L'Italia si è qualificata per i Mondiali per la terza volta consecutiva, perdendo ai rigori contro una nazionale europea. La partita si è giocata a Zenica il 1° aprile 2026, con la squadra italiana che ha concluso la sfida senza passare il turno. La sconfitta ha eliminato definitivamente la selezione azzurra dalla competizione.

Zenica, 1° aprile 2026 – L’Italia è ancora fuori dal Mondiale, per la terza volta consecutiva. Ennesimo fallimento azzurro. L’Italia di Gattuso perde in Bosnia ai calci di rigore nella finale del playoff con la squadra di Edin Dzeko, dopo l’1-1 nei 120 minuti di tempi regolamentari e supplementari. A Kean al 15′ ha risposto all’80’ Tabakovic, con l’ Italia in dieci uomini dal 41′ per l’espulsione di Bastoni, per poi chiudere 5-2 ai rigori con gli errori dal dischetto di Pio Esposito e Cristante. Gattuso contro la Bosnia non cambia l’undici iniziale della partita di Bergamo dove si è vinto contro l’Irlanda del Nord. Retegui e Kean titolari in attacco con Politano sulla fascia destra e Dimarco su quella sinistra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati L'Italia eliminata dalla Bosnia ai rigori, non andremo ai Mondiali per la terza volta di fila. Gattuso: "Mazzata difficile da digerire"Le lacrime degli azzurri per la grande delusione dopo aver resistito in 10 dal 41' del primo tempo per l'espulsione di Bastoni. Inferno, parte III. Rigori fatali in Bosnia: Italia fuori dal Mondiale per la terza volta di filaPer la terza volta consecutiva l’Italia manca l’appuntamento con i Mondiali di calcio: quest’estate gli azzurri saranno assenti nella rassegna... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Disastro Italia Temi più discussi: Dramma Italia: da Ventura a Gattuso, un altro disastro. Siamo ancora fuori dai Mondiali; Disastro Italia, azzurri fuori dai Mondiali: la Bosnia vince ai rigori; Disastro Italia, ancora fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva; Disfatta Italia, fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva. Disastro Italia, azzurri fuori dai Mondiali: la Bosnia vince ai rigori(Adnkronos) – L’Italia è ancora fuori dal Mondiale, per la terza volta consecutiva. Ennesimo fallimento azzurro. L’Italia di Gattuso perde in Bosnia ai calci di rigore nella finale del playoff con la ... msn.com Disastro Italia. Fuori dai Mondiali per la terza volta di fila, la Bosnia passa ai rigoriNon è un pesce d'aprile, gli Azzurri cadono a Zenica. Gattuso in lacrime: Chiedo scusa. Le parole sul futuro ... ilfaroonline.it ULTIM'ORA - Disastro totale Italia: azzurri non qualificati ai Mondiali per la terza volta di fila. Uno a uno al 120', poi fatali i calci di rigore. È il punto più basso della storia della nostra Nazionale. La cronaca del match nel primo commento - facebook.com facebook Bosnia-Italia 1-1 (5-2 d.c.r.) - Bastoni, che disastro! Gattuso ha fallito la sua missione x.com