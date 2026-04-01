Un giornale belga ha riferito che il club di Lukaku preferisce che il giocatore non spieghi i motivi della sua assenza. La vicenda, seguita con attenzione dal quotidiano, si concentra su aspetti che in Italia vengono spesso semplificati o trascurati, limitandosi a un racconto più superficiale del caso. La situazione riguarda principalmente le motivazioni dietro l’indisponibilità del calciatore e le possibili implicazioni per il club.

Il giornale belga Hln (Het Laatste Nieuws) sta seguendo con molta attenzione (e anche con un bel po’ di notizie) la vicenda Lukaku che invece in Italia è raccontata in maniera troppo appiattita sul Calcio Napoli. Hln scrive di telenovela e aggiunge che “il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rende giustizia al suo passato da produttore cinematografico”. Il giornale cita il comunicato del Napoli. Poi aggiunge: Il Napoli sta quindi lasciando intendere un possibile trasferimento nella squadra B, sebbene in Italia nessuno escluda la possibilità di una sanzione pecuniaria per Lukaku. Per il momento, però, non c’è ancora una punizione ufficiale e si tratta principalmente di minacce. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dal Belgio: al Napoli non conviene che Lukaku riveli i motivi della sua indisponibilità

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