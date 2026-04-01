Christophe Dejours democrazia in crisi? Ripartire dal lavoro

Christophe Dejours, psichiatra e psicoanalista, è riconosciuto come uno dei principali esperti delle trasformazioni del mondo del lavoro negli ultimi anni. Recentemente, ha affrontato il tema della crisi della democrazia, suggerendo che una possibile via di ripartenza possa passare attraverso le dinamiche lavorative e il modo in cui le persone vivono l’ambiente professionale.

L'intervista Parla lo psichiatra e psicoanalista francese, figura di riferimento per la teoria critica e la filosofia sociale che terrà oggi una lectio magistralis alla Sapienza di Roma L'intervista Parla lo psichiatra e psicoanalista francese, figura di riferimento per la teoria critica e la filosofia sociale che terrà oggi una lectio magistralis alla Sapienza di Roma Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Christophe Dejours, democrazia in crisi? Ripartire dal lavoro Articoli correlati L’impresa oltre la crisi: "Dal Sud a Pisa per lavoro. L’azienda compie 35 anni""Trentacinque anni di impegno, qualità e fiducia": questa la frase sulla torta per celebrare l’importante anniversario dell’Impresa Edile Caravelli,... Crans-Montana, Christophe Balet è il quarto indagato: il capo della sicurezza non controllava il bar dal 2019Nell’indagine sulla strage di Crans-Montana spunta il quarto indagato: Christophe Balet, l’attuale capo del servizio di sicurezza pubblica del Comune...