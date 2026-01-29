Crans-Montana Christophe Balet è il quarto indagato | il capo della sicurezza non controllava il bar dal 2019

Christophe Balet, il capo della sicurezza pubblica di Crans-Montana, è diventato il quarto indagato nell’inchiesta sull’incendio che ha colpito la località. Secondo le prime ricostruzioni, Balet non avrebbe controllato il bar coinvolto dall’incendio dal 2019. La sua posizione si aggiunge a quella degli altri indagati, mentre le autorità continuano a indagare sulle eventuali responsabilità.

Nell’indagine sulla strage di Crans-Montana spunta il quarto indagato: Christophe Balet, l’attuale capo del servizio di sicurezza pubblica del Comune alpino, è stato infatti coinvolto nell’inchiesta sull’incendio del locale Le Constellation e sarà presto interrogato dalla Procura vallese. Secondo gli inquirenti, il Comune non avrebbe effettuato controlli sul lounge bar dal 2019, nonostante fossero previsti annualmente. Crans-Montana, il quarto indagato è Christophe Balet Christophe Balet sarà interrogato il prossimo 6 febbraio alle 8.30 in qualità di imputato. Prima di lui erano già finiti sotto inchiesta i gestori del locale, Jacques e Jessica Moretti, e un ex funzionario comunale che aveva ricoperto lo stesso incarico di Balet in passato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, è stato teatro di una tragedia nella notte di Capodanno, con 40 vittime, tra cui sei italiani.

La Procura di Sion ha inserito nel registro degli indagati un ex responsabile della sicurezza di Crans Montana.

