Una chat di classe tra i genitori di una scuola elementare nella zona di Treviso è finita in tribunale a causa di insulti e prese in giro pesanti rivolte gli uni agli altri. La discussione online, iniziata come semplice scambio tra genitori, ha assunto toni aggressivi e ha portato a un procedimento legale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione dei conflitti in ambito scolastico e familiare.

TREVISO - Le chat di classe delle mamme adesso finiscono in tribunale. Tra i genitori degli alunni di una scuola elementare della zona di Treviso la situazione è sfuggita di mano. E questo è solo uno dei diversi casi già sul tavolo. Nel caso specifico, sulle chat di classe sono volate parole grosse tra genitori: insulti di ogni tipo e pesanti prese in giro, per usare un eufemismo. A volte sono stati presi di mira anche dei professori, a giudizio di alcuni non adeguati. Tra i partecipanti, poi, non è mancato chi ha condiviso dati personali e foto di altri genitori e degli stessi alunni. E, per concludere, di seguito gli screenshot degli scambi sono rimbalzati pure fuori dai gruppi WhatsApp. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Chat di classe delle elementari finisce in tribunale, nei guai i genitori: insulti di ogni tipo e pesanti prese in giro

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