Durante la trasmissione “La volta buona” condotta da Caterina Balivo il 19 marzo, Andreas Muller ha condiviso alcuni dettagli della sua vita, parlando della sua esperienza con l’amore e del suo passato professionale. Muller ha anche menzionato di aver ricevuto insulti di vario genere e ha commentato sull’età di alcune persone coinvolte, sottolineando che “sti scemi non sono giovanissimi”.

Andrea Muller, ospite a “La volta buona” di Caterina Balivo ieri 19 marzo, ha raccontato della sua storia d’amore con Veronica Peparini. I due hanno 25 anni differenza e sono stati ricoperti di insulti sui social: “Diciamo che ci ho un po’ fatto pace con questa cosa, – ha dichiarato il ballerino – nel senso che dal momento in cui sei esposto sul social, automaticamente sei sotto gli occhi di tutti, quindi chiunque può tirarti addosso il suo giudizio. Però, d’altro canto, io credo che ci sia un limite a tutto, quindi se in questi dieci anni, per professionalità, per carriera, non ho mai risposto. Adesso diciamo un po’ che da quando sono diventato padre mi sento un po’ più libero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lavoro e successo mi avevano reso avido. Ho ricevuto insulti di ogni tipo e ho capito che ‘sti scemi non sono giovanissimi”: parla Andreas Muller

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She gave up billions for love. He repaid her by locking her in the trunk and killing their baby.

Una raccolta di contenuti su Andreas Muller

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Leggo. . Gli insulti social Andreas Muller li aveva messi in conto. Quelli contro le figlie, no. Il ballerino ha raccontato gli attacchi ricevuti online, rivelando che qualcuno ha preso di mira anche le bambine avute con Veronica Peparini, Ginevra e Penelope che h - facebook.com facebook