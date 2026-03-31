Nove persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla vendita dello stadio San Siro, con accuse di turbativa d’asta e rivelazione del segreto d’ufficio. L’indagine, condotta dai pubblici ministeri e dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, riguarda presunti illeciti legati alla procedura di vendita tra le parti coinvolte.

L’inchiesta sulla vendita dello stadio San Siro, coordinata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi e affidata ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, ipotizza i reati di turbativa d’asta e rivelazione del segreto d’ufficio. N. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vendita San Siro a Inter e Milan, 9 indagati per turbativa d’asta e rivelazione segreto d’ufficio: da Tancredi a De Cesaris

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