Cessione di San Siro perquisizioni in corso | chi sono i principali indagati

A Milano, sono in corso perquisizioni legate alla cessione dello stadio San Siro, ora sotto indagine. L’operazione, conclusa con la vendita dell’impianto da parte del Comune alle società di calcio per 197 milioni di euro, viene esaminata dagli inquirenti. I principali soggetti coinvolti nell’indagine sono stati iscritti nel registro degli indagati. La vicenda si inserisce in un contesto di verifiche sulla trasparenza della transazione.

Milano, 31 marzo 2026 – Non c’è pace per San Siro. Dopo la lunghissima trafila che ha portato alla cessione dell’impianto dal Comune a Milan e Inter al prezzo di 197 milioni di euro, ora proprio questo affare finisce sotto la lente degli investigatori. È di oggi, martedì 31 marzo, la notizia delle perquisizioni in corso anche nelle abitazioni di nove persone indagate, fra ex esponenti dell’amministrazione comunale, manager e consulenti delle due società. Accertamenti in Comune. Fra gli indagati in quest’ultimo fascicolo ci sono anche ex componenti della giunta Sala. Agli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris vengono contestate le ipotesi di reato di turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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