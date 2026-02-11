Centro Sportivo Bione | Preoccupanti criticità ascolto tardivo e ansia elettorale

Questa mattina si è riunita la Commissione IV per discutere del progetto del Centro Sportivo Bione. I rappresentanti delle società sportive di Lecco hanno espresso preoccupazioni sulle criticità emerse e sull’assenza di un ascolto tempestivo. Alcuni hanno parlato di ansia crescente in vista delle elezioni, mentre i tempi per trovare soluzioni sembrano stringersi. La discussione si è concentrata sulle difficoltà e sulle tensioni che circondano l’intervento nel cuore della città.

