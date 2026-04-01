Case di comunità allarme in Toscana Ne manca il 50% | E senza sanitari non funzioneranno

In Toscana, le case di comunità attualmente operative sono 79, mentre il totale previsto è di 159. Questa differenza rappresenta circa il 50% delle strutture ancora da realizzare o completare. La carenza di personale sanitario nelle strutture già esistenti è segnalata come un problema che rischia di compromettere il funzionamento stesso di queste strutture. La regione ha ancora molto da fare per completare il piano di ampliamento.

Firenze, 1 aprile 2026 – La Toscana è a metà strada. Ma il tempo stringe. Le case della comunità attive sono 79 su 159, poco meno del 50%. Gli ospedali di comunità 17 su 37. Numeri che, letti così, dicono poco. Se confrontati con quelli della media nazionale raccontano di una una regione che tiene. Che corre più di altre. Ma basta cambiare prospettiva perché il quadro si ribalti. Mancano tre mesi alla scadenza del Pnrr. E all’avvio concreto della riforma della medicina territoriale, un passo fondamentale per la tenuta del sistema sanitario pubblico. E allora la domanda è semplice: è realistico pensare di completare oltre metà delle case della comunità in poche settimane? Lo stato delle case della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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