La Corte dei Conti della Toscana segnala una carenza del 50% del personale amministrativo nella sezione giurisdizionale. La mancanza riguarda esclusivamente il personale di questa sezione, mentre non sono stati indicati altri dettagli riguardo alle cause o alle conseguenze. La situazione viene comunicata senza ulteriori approfondimenti o commenti.

FIRENZE – Manca la metà del personale amministrativo, nella sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana. Lo ha denunciato il presidente, Angelo Bax, nella relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario della magistratura contabile questa mattina a Firenze. “Carente appare la dotazione effettiva del personale amministrativo, non adeguata alle esigenze istituzionali. A fronte di una tabella organica di diritto costituita da 15 unità, di cui sette funzionari e otto assistenti – ha detto – l’organico in servizio nel 2025 è stato pari a sette funzionari e tre assistenti, con una scopertura pari al 50%”. La carenza nel 2024 era pari al 41,8%. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Corte dei Conti della Toscana: manca il 50% del personale amministrativo

