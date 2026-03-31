Terapie ematologiche nei distretti sanitari e le Case di comunità e non più in ospedale | sì alla proposta di D' Addazio FdI

In una discussione in commissione Sanità, è stata approvata all’unanimità una mozione proposta dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che prevede di spostare le terapie ematologiche sottocutanee e stabilizzate dai ricoveri ospedalieri ai distretti sanitari e alle Case di comunità. La misura mira a rendere più accessibili i trattamenti ai pazienti oncologici senza la necessità di recarsi negli ospedali.

Un vero e proprio rafforzamento della rete ematologica territoriale quella D’Addazio chiede di attuare, al fine di avvicinare le cure ai pazienti e non costringere loro a muoversi per poterle avere. “Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che le patologie ematologiche richiedono percorsi assistenziali lunghi, complessi e spesso difficili da conciliare con la quotidianità – spiega l’esponente FdI -. L’innovazione terapeutica ha migliorato la sopravvivenza e la qualità di vita ma per essere davvero efficace deve poggiare su un’organizzazione capace di sostenere i pazienti nei luoghi in cui vivono, non solo nei reparti ospedalieri”. “Il... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Terapie ematologiche nei distretti sanitari e le Case di comunità e non più in ospedale: sì alla proposta di D'Addazio (FdI) Articoli correlati Case di Comunità nel Tarantino, Vietri (FdI) in sopralluogo nei cantieri: “Accelerare per non perdere i fondi PNRR”Sopralluoghi nei cantieri delle Case di Comunità nel versante orientale della provincia di Taranto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Leggi anche: ASL Foggia. Nuova Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Disagi temporanei nei Distretti Socio Sanitari: chiesta collaborazione ai medici di medicina generale e di continuità assistenziale