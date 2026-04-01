Da oggi, la gestione del verde pubblico nella città passa a Euroambiente, azienda con sede a Pistoia specializzata nella cura degli alberi e delle piante. La società ha ricevuto un incarico di 1,6 milioni di euro per occuparsi della manutenzione e della cura delle aree verdi. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane, con un affidamento diretto alla società.

Montecatini Terme (Pistoia), 1 aprile 2026 – Euroambiente, azienda leader nella cura degli alberi e delle piante in Italia, con sede a Pistoia, è il nuovo responsabile della gestione e della cura del verde in città. L’azienda del Gruppo Zelari ha vinto la gara di affidamento del servizio che seguirà, a partire dal primo maggio, per due anni, prorogabili cper un terzo. L’amministrazione ha deciso di aumentare l’impegno economico destinato a questa voce, al fine di migliorare in modo efficace la condizione del verde pubblico a Montecatini. Rimozione delle siepi dalle aiuole di piazza del popolo a Montecatini Il costo totale dell’appalto, comprensivo anche di proroga per un altro anno dopo il biennio, costi della sicurezza, Iva e quinto d’obbligo è di poco più di due milioni e 900mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cambia la gestione del verde. La svolta affidata a Euroambiente. Super incarico da 1,6 milioni

Articoli correlati

Incarico istituzionale della Regione: la gestione delle grandi emergenze mediche affidata a Piero PaoliniFIRENZE – L’assetto organizzativo della sanità toscana si rafforza nel settore strategico della gestione delle crisi.

Svolta per l’ippodromo Martini, affidata la gestione per 4 anniL'ippodromo Martini di Corridonia, un tempo simbolo di un'agonistica in declino, ha trovato una nuova prospettiva.

Aggiornamenti e notizie su Cambia la gestione del verde La svolta...

Temi più discussi: Turismo e sicurezza sul lavoro: come cambia la gestione del personale stagionale; E’ uscita la nuova legge sulle PMI: cosa cambia per RSPP, HSE manager e HR; Nuove terapie e qualità di vita: come cambia la gestione dell'angioedema ereditario; La compliance digitale cambia passo: cosa chiedono le nuove regole UE.

Intelligenza artificiale nella PA, come cambia la gestione documentaleLa gestione documentale nella Pubblica Amministrazione non riguarda solo archiviazione e conservazione. Con l’Intelligenza Artificiale, documenti e dati possono diventare una risorsa attiva che accele ... agendadigitale.eu

Sportello Online PRA 2026, come cambia la gestione praticheDal 1° aprile debutta lo Sportello Online PRA: addio a PrenotACI e Sportello Virtuale. Scopri come inviare pratiche e prenotare appuntamenti con SPID e CIE. motori.quotidiano.net

La terza eliminazione di fila dai Mondiali cambia il rapporto dei giovani con la Nazionale, privandoli di esperienze condivise - facebook.com facebook

Il welfare che cambia il lavoro ift.tt/hJTobCA #evento #takethedate x.com