Svolta per l’ippodromo Martini affidata la gestione per 4 anni

L’ippodromo Martini di Corridonia cambia gestione: per i prossimi quattro anni sarà affidato a un nuovo gruppo. La struttura, che un tempo rappresentava un punto di riferimento per l’agonismo, cerca di risollevarsi dopo anni di difficoltà. L’obiettivo è rilanciare le corse e attirare di nuovo appassionati e operatori del settore.

L’ippodromo Martini di Corridonia, un tempo simbolo di un’agonistica in declino, ha trovato una nuova prospettiva. La gestione dell’impianto, per i prossimi quattro anni, è stata ufficialmente affidata alla Caroli Global Service, una società pugliese già nota nel panorama delle corse ippiche italiane per la gestione dell’ippodromo Paolo Sesto di Taranto. L’annuncio, giunto dal sindaco Giuliana Giampaoli nella serata di oggi, 7 febbraio 2026, segna un punto di svolta nella complessa vicenda che ha riguardato la struttura e rappresenta un tentativo concreto di rilancio per un’area che necessita di investimenti e di una programmazione a lungo termine.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su ippodromo Martini

Il Comune di Trappeto ha stipulato un accordo con la Lega navale italiana per affidare, in concessione triennale, la gestione del Museo del mare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su ippodromo Martini

Argomenti discussi: Spazzafumo e Careddu si prendono il corto; Salmo annuncia l’uscita di Hellvisback 10 years later; Casa e residenza: la vera sfida per il futuro di Follonica; Salmo annuncia l'album Hellvisback 10 years later.

Un sabato di emozioni all’Ippodromo Snai San Siro con il Gran Premio Cavalli e SportAll’Ippodromo Snai San Siro galoppo, cultura e spettacolo con il Gran Premio Cavalli e Sport e sei corse in programma. milanosportiva.com

Ippodromo Snai San Siro: il Gran Premio Cavalli e Sport clou dell'ottava giornata di galoppoIl 7 febbraio, nello storico impianto di piazzale nello Sport 16 a Milano, va in scena non solo l’ottava giornata stagionale di galoppo, ma anche iniziative destinate al pubblico per celebrare i valor ... gioconews.it

All’ippodromo di Trieste si profila un futuro incerto tra corse e decisioni prese all’oscuro degli addetti ai lavori, mentre gli operatori e gli appassionati cercano risposte in un clima di attesa e tensione. Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp facebook