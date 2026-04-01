Buon onomastico Ugo oggi 1 aprile immagini e gif da condividere sui social

Oggi, 1 aprile, si celebra la festa di S. Ugo di Grenoble, che fu canonico della cattedrale di Valence e, a partire dal 1080, vescovo di Grenoble. La ricorrenza viene condivisa sui social attraverso immagini e gif da inviare agli amici e ai conoscenti per augurare buon onomastico. La data è dedicata a questo santo, che ha avuto un ruolo importante nella regione nel XII secolo.

Si festeggia oggi, 1° aprile, S. Ugo di Grenoble, canonico della cattedrale di Valence e dal 1080 vescovo di Grenoble. Fu il fondatore dell’Ordine monastico di Chalais. Viene ricordato per la lunghissima battaglia condotta contro il conte di Albon, Ghigo III, per recuperare alla diocesi i beni che sarebbero stati sottratti dagli Albon. S. Ugo, la battaglia del Vescovo di Grenoble per recuperare i beni sottratti dagli Albon. Successivamente fece scrivere la storia del vescovo Isarn, che strappò con le armi ai Saraceni la diocesi di Grenoble nella battaglia di Chevalon. Donò a San Bruno il terreno dove venne eretta la prima abbazia dell’ordine certosino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Ugo oggi 1 aprile, immagini e gif da condividere sui social Articoli correlati Buon onomastico Eleonora oggi 21 febbraio, immagini e gif da condividere sui socialSi festeggia oggi, 21 febbraio, Santa Eleonora di Provenza, regina consorte d’Inghilterra e duchessa consorte d’Aquitania dal 1236 al 1272 (figlia di... Buon onomastico Marcello oggi 16 gennaio: video, gif e immagini di auguri da condividereSi festeggia oggi, 16 gennaio, San Marcello, trentesimo vescovo di Roma e Papa della chiesa cattolica dal maggio del 308 al 16 gennaio del 309. Approfondimenti e contenuti su Buon onomastico AUGURI SANT’ANNA, OGGI 26 LUGLIO 2025/ Tante frasi per un buon onomastico: Una giornata speciale…Tra i santi più sentiti e celebrati dalla tradizione cattolica, sicuramente Sant’Anna occupa un posto in primissimo piano con l’onomastico che si celebra ogni anno proprio nella giornata di oggi – ... ilsussidiario.net Buon onomastico Chiara/ Frasi auguri più belle, domani Santa Chiara: Un nome luminoso…Frasi di auguri di buon onomastico Chiara: le più belle in vista di Santa Chiara che è domani: le proposte che puntano sul nome e le citazioni religiose FRASI DI AUGURI DI BUON ONOMASTICO PER SANTA ... ilsussidiario.net